×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Teksas'ta silahlı saldırı: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Teksas#Silahlı Saldırı
Teksasta silahlı saldırı: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 11:41

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.

Haberin Devamı

ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentinde, bir peyzaj malzemeleri şirketinde silahlı saldırı meydana geldi. San Antonio Polis Departmanından dün yapılan açıklamaya göre, meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Saldırganın, 3 iş arkadaşını vurması üzerine panikleyen çalışanlar binadan dışarı çıktı.

Ekipler, olayı soruşturmak için bölgeye intikal ettikten birkaç saat sonra saldırganın cansız bedenini buldu.

İntihar ettiği anlaşılan saldırganın, 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayın rastgele bir saldırı olmadığını ancak saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Gözden KaçmasınRum liderden skandal sözlerRum liderden skandal sözlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Teksas#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!