Teksas okul katliamında akılalmaz detay… Arkadaşının kanı sayesinde hayatta kaldı!

Teksas, Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'ndaki korkunç silahlı saldırıda hayatını kaybeden 19 çocuk tüm dünyayı ağlattı. 18 yaşındaki saldırganın etrafa acımasızca açtığı ateş yüzünden küçücük çocuklar ve onlarla birlikte olan, onları korumaya çalışan öğretmenleri korkunç şekilde can verdi.

Bu büyük trajedinin ardından olayla ilgili birçok detay gün yüzüne çıkmaya başlarken ölen çocukların olduğu kadar hayatta kalan arkadaşlarının hikâyeleri de anlatılmaya başlandı.

11 yaşındaki bir kız öğrenci, Teksas'taki okul saldırısından kendini arkadaşının kanına bulayarak ve ölü numarası yaparak kurtuldu ve hayatta kaldı.

Teksas, yaşanan korkunç olayın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor

CNN International’dan Nora Neus'a yaşadıklarını anlatan Miah Cerrillo "her şeyin çok hızlı olduğunu" söyledi. Miah, tetikçinin sınıfına girip öğretmenlerini öldürdüğü anları anlattı.

ÇİZGİ FİLM İZLERKEN ÖLDÜLER...

Miah Cerrillo, öğretmenlerinden biri binada bir tetikçi olduğuna dair bir e-posta aldığında sınıfının "Lilo and Stitch" adlı çizgi filmi izlediğini söyledi. Öğretmeni sınıfın kapısına geldiğinde, tetikçi çoktan oradaydı.

Çocuk öğretmeniyle göz teması kurduğunu, ardından katilin kapıdaki pencereden ateş ettiğini söyledi.

Miah, katilin öğretmenini sınıflarına geri götürdüğünü, gözlerinin içine baktığını, "iyi geceler" dediğini ve ardından onu vurduğunu söyledi.

Daha sonra sınıfta herkese ateş etmeye başladığını, diğer öğretmenini ve sınıf arkadaşlarının çoğunu vurduğunu hatırladı. Miah Cerrillo’nun vücuduna kurşun parçaları isabet ettiği ve kollarında ve kafasında yaralar olduğu açıklanmıştı.

19 çocuk hayatını kaybetti... Geride ise acılı aileleri kaldı

Cerrillo, saldırganın daha sonra bitişikteki sınıfa gittiğini söyledi. Daha fazla çığlık ve daha çok silah sesi duyduğunu söyledi.

Miah, yanındaki arkadaşının çoktan öldüğünden emin olduğunu söyledi. Talihsiz çocuk ellerini arkadaşının kanına soktuğunu ve çoktan ölmüş gibi görünmesi için vücudunun her yerine bulaştırdığını, silahlı adamın geri dönüp onu hedef alacağından korktuğunu söyledi.

Miah’nın babası Miguel Cerrillo, Washington Post'a kızının, öldürülen öğretmenlerinden birinin elinden cep telefonunu kaptığını ve 911'i aradığını söyledi.

Acılı aileler çocuklarından haber almayı böyle beklemişti

"BABA SİLAHINI YANINA AL"

Miguel Cerrillo daha sonra kızının kendisine silahını almasını söylediğini çünkü o gün sınıfına saldıran silahlı adama atıfta bulunarak "bizi almaya gelecek" dediğini anlattı.

Katliamın ardından polis tarafından öldürülen saldırgan, 19 öğrenci ve iki öğretmeni öldürdü ve 17 kişiyi de yaraladı.

11-year-old Miah Cerrillo told me that to survive the shooting at Robb Elementary, she smeared her friend's blood all over her body and played dead.



She had to lay there, with her teachers and friends dead next to her, for almost an hour.



My full CNN exclusive reporting: pic.twitter.com/eXtUAQgvCz