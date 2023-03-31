Teknolojinin öncü isimleri uyardı: Yapay zekâyı durdurun

Haberin Devamı

Aralarında Twitter’ın CEO’su Elon Musk ve Apple’ın kurucularından Steve Wozniak gibi isimlerin de bulunduğu binden fazla girişimci, uzman ve akademisyen; gelişmiş yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesine en az 6 ay ara verilmesi çağrısı yaptı. Future of Life Institute (Yaşamın Geleceği Enstitüsü) adlı kuruluş tarafından yayımlanan mektupta, bu tür tasarımlar için güvenlik protokolleri geliştirilene, uygulanana ve bağımsız uzman-larca denetlenene kadar ileri yapay zekâ araştırmalarının durdurulması istendi.

Steve Wozniak

‘DEVLET MÜDAHALE ETMELİ’

Açık mektupta, yapay zekâ teknolojilerinin “toplum ve insanlık için derin riskler oluşturabileceği” vurgulandı. “Medeniyetimizin kontrolünü kaybetme riskini almalı mıyız” sorusunun yöneltildiği mektupta, “Güçlü AI (yapay zekâ) sistemleri, yalnızca etkilerinin olumlu ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir” ifadesi kullanıldı. Geliştirici şirketlerin gönüllü olarak bu çağrıya kulak vermemesi halin-de devletlerin sürece müdahale etmesi gerektiği savunuldu.

Haberin Devamı

Elon Musk

‘NÜKLEER SİLAH GİBİ GÖRÜLMELİ’

Açık çağrıda, yapay zekâ teknolojilerinin getirebileceği olası sorunların tespiti ve bunlara yönelik önlemlerin geliştirilmesi için “nükleer silahlar için yapıldığı gibi uluslararası bir tartışma ortamı yaratılması gerektiği belirtildi. Verilecek altı aylık arada yapay zekâ yönetişim sistemleri geliştir-meye ve yapay zekâ sistemlerinin “doğru, güvenilir ve sadık” olmasını sağlamaya yönelik araştırmalara odaklanılması önerildi. Sistemlerin geliştircilerine, “siyasi karar vericiler ve düzenleyici kuruluşlarla birlikte çalışma” çağrısı yapıldı.

KORKULAR GERÇEK Mİ

Uzmanların çağrısı, OpenAI’ın yapay zekâ tabanlı sohbet botu Chat-GPT’nin 4’üncü versiyonunu kullanıma açmasının ardından geldi. Şarkı besteleyebilen, insan söylemini taklit ederek sohbet edebilen, uzun belgeleri özetleyebilen ve özgün içerikler hazırlayabilen Chat-GPT’nin marifetleri bazıları tarafından korkutucu olarak nitelendirilirken, bazıları ise medeniyetin gelişiminde yeni bir fırsat olarak görüyor. Ancak programın bir bilgi-sayar kullanıcısını, görme engelli bir kişi olduğuna ikna ederek kendisi için görsel güvenlik kontrolünü aşması, bilgisayar kodu yazmakta gün geçtikçe ustalaşmasıyla siber saldırıda kullanılma potansiyeli taşıması, gelecekte kontrolden çıkma olasılığı gibi çözülmesi gereken meseleler masa-da duruyor. Öte yandan 2015’te OpenAI’ın kuruluşuna ortak olan Musk’ın, 2018’de şirketten ayrıldığı için pişman olduğu ve bu sebeple yapay zekâ karşıtı açıklamalarda bulunduğu yorumları yapılıyor.

Haberin Devamı

2026’DA TÜM TESTLERİ ÇÖZEBİLECEK

OECD’nin eğitim ve teknolojiyi mercek altına aldığı rapora göre, 2026 yılına gelindiğinde Chat-GPT gibi yapay zekâ uygulamaları, 15 yaşındaki öğrencilerin katıldığı testlerin tamamında başarı sağlayacak. OECD Eğitim Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi (CERI) liderliğindeki çalışmada, okuryazarlık alanındaki yapay zekâ yeteneklerinin 2016’dan bu yana önemli ölçüde arttığı ve yapay zekânın okuryazarlıkta yetişkinlerin yüzde 90’ından daha iyi olduğu belirlendi.

ARİTMETİK YETENEKLERİ İLERLEMEDİ

Öte yandan yapay zekânın aritmetik yeteneklerinin ise 2016-2021 arasında çok değişmediği belirtiliyor. Uzmanlara göre yapay zekâ, 2026 yılına kadar okuryazarlık ve aritmetik testlerinin tamamını çözebilecek. Araştırmada, okuryazarlık ve aritmetik ile ilgili olarak yapay zekâ yeteneklerini geliştirmenin istihdam ve eğitim için önemli etkileri olabileceği vurgulanırken, eğitimin odak noktasının, öğrencilere okuryazarlık ve aritmetik görevlerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek için yapay zekâdan nasıl yararlanacakları olması gerektiği vurgulanıyor.