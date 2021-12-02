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Teknoloji yetmez yeni Bondlara da ihtiyacımız var

#İngiliz İstihbarat Kurumu MI6#Ajan#İnsan
Teknoloji yetmez yeni Bondlara da ihtiyacımız var

İngiliz istihbarat kurumu MI6’in Başkanı Moore, yeni dijital imkânların yanı sıra insan istihbaratının önemini koruduğunu söyleyerek “Ben denizaşırı çok ajan yetiştirdim, fark yarattığını gördüm” dedi.

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LONDRA’da düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde (IISS) konuşan İngiliz istihbarat teşkilatı MI6’in Başkanı Richard Moore, gelişen dijital imkânlar ve yapay zekâ çalışmaları yanında insan istihbaratının önemini ve değerini hâlâ koruduğunu anlattı. Moore, “Ben denizaşırı çok ajan yetiştirdim ve idare ettim. Yaptığımız işin nasıl farklar yarattığını da gördüm” dedi.

4 GÜVENLİK RİSKİ

Moore göreve geldikten sonra kamuoyuna açık ilk konuşmasını yaptı. Konuşma metnini sosyal medya hesabından yayınlayan Moore, İngiltere’nin dört güvenlik tehdidinin Çin, Rusya, İran ve uluslararası terörizm olduğunu söyledi. Yapay zekâ ve dijital teknolojilerdeki gelişmelerin etkilerinin altını çizen Moore “Rakiplerimiz yapay zekâ, kuantum bilgisayar programcılığı ve sentetik biyoloji konularında gelişmede istekli ve bu alanlara para saçıyorlar. Bu onları güçlü kılacak” dedi.

KARARI İNSAN VERİYOR

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Moore, teknolojideki gelişmelere rağmen insana dayalı istihbaratın daha çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “MI6 Britanya’nın denizaşırı istihbarat teşkilatı. Biz gizli ajanlar yetiştirir ve diğer ülkelerde çalıştırırız. Bu insan ilişkilerini hükümete bilgi sağlamak ve başka şekilde başarılması mümkün olmayan şeyleri gerçekleştirmek için kullanırız. Ben MI6’in inşa ettiği insan ilişkilerinin pozitif gücüne inanıyorum. Denizaşırı çok ajan yetiştirdim ve idare ettim. Yaptığımız işin nasıl farklar yarattığını da gördüm. İnsana dayalı bir istihbarat teşkilatı olarak yaptığımız şey hayati çünkü günün sonunda, dijital dünyada olsak bile kritik kararlar gerçek insanlar tarafından alınıyor. Çekişmesi giderek artan uluslararası ilişkiler ortamında MI6’in gizli insan ilişkilerine dayalı global ağına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.”

BİLGİ NOTU

Richard Moore, 2020’nin Ekim ayında MI6 başkanı olarak atanmadan önce İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Moore, iyi derece de Türkçe biliyor.

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#İngiliz İstihbarat Kurumu MI6#Ajan#İnsan

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