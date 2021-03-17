Teknoloji kralı Musk

Technoking of Tesla (Tesla’nın Teknoloji Kralı) unvanını alan Musk, şirketin CFO’su Zach Kirkhorn’a ise Master of Coins (Para Ustası) unvanını verdi. Musk’ın bu adımının, son dönemde Bitcoin ve diğer kripto paralar konusunda yaptığı açıklamalara, birçok kişi tarafından getirilen eleştiriler ve manipülasyon yaptığı suçlamalarına yönelik esprili bir cevap olduğu düşünüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara