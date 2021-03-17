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Dünya
Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Teknoloji kralı Musk

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Teknoloji kralı Musk

TESLA’nın CEO’su Elon Musk, şirketin CEO ve CFO unvanlarına yaptığı eklemelerle gündeme geldi.

Technoking of Tesla (Tesla’nın Teknoloji Kralı) unvanını alan Musk, şirketin CFO’su Zach Kirkhorn’a ise Master of Coins (Para Ustası) unvanını verdi. Musk’ın bu adımının, son dönemde Bitcoin ve diğer kripto paralar konusunda yaptığı açıklamalara, birçok kişi tarafından getirilen eleştiriler ve manipülasyon yaptığı suçlamalarına yönelik esprili bir cevap olduğu düşünüldü.

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