Teknoloji harikası o denizaltı neye çarptı

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Rus donanmasından kaptan Vladimir Gundarov, “Hadisenin ABD, İngiltere ve Avustralya’nın AUKUS askeri ittifakını ilan etmelerinden kısa bir süre sonra meydana gelmesi manidar. ABD orada tehlikeli oyunlar oynuyor” dedi.

Rusya’nın Baltık Donanması eski komutanı Vladimir Valuyev ise “USS Connecticut ABD’nin elindeki en gelişmiş üç nükleer denizaltıdan birisi. Üzerindeki çevreyi algılama cihazları en ufak engeli dahi tespit edebilecek durumda. Buna rağmen çarpışmanın yaşanmış olması mürettebatın kusuru olsa gerek” dedi. ABD donanması, denizaltıdaki 130 kişilik mürettebattan 11 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Denizaltı, Pasifik’teki Guam adasına demirledi.