Teknoloji girişimcileri uyardı... Yapay zekâ insanlığı yok edebilir

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MICROSOFT ve Google’daki üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere, OpenAI ve Google DeepMind gibi yapay zekâ programları uzmanları, yapay zekânın insanlığın yok oluşuna neden olabileceği konusunda bildiri yayımladı. Bildiride, “Yapay zekânın neden olduğu yok olma riskini azaltmak, salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerin yanı sıra küresel bir öncelik olmalıdır” denildi.



RİSKLERİ ÇOK



ChatGPT üreticisi OpenAI’nin CEO’su Sam Altman, yapay zekânın babası olarak bilinen Geoffrey Hinton ve Elon Musk da dahil olmak üzere yüzlerce araştırmacı ve teknoloji uzmanı, San Fransisco merkezli Yapay Zeka Güvenlik Merkezi ‘Center for AI Safety’nin web sitesinde yayınlanan bildiriyi imzalayan uzmanlar arasında yer aldılar. Açıklama, yapay zekânın teknolojisinin gelişmesi ve bilim insanlarının bunun yarattığı varoluşsal riskler konusunda endişelerinin arttığı, ChatGPT gibi giderek popüler hale gelen sistemlerin yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceği veya milyonlarca beyaz yakalı işi ortadan kaldırabileceğinin tartışıldığı bir dönemde yapıldı. Yapay zekâ sistemlerini yavaşlatmak için hiçbir şey yapılmazsa, birkaç yıl içinde toplumsal ölçekte riskler yaratabileceği uyarısına rağmen nasıl kontrol edileceği konusunda belirsizlik ise sürüyor.





