Teknoloji devlerinin uyarısı: Dünya çapında internet kesilebilir!

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Telekom şirketlerinin ortak mektubunda, "denizaltı kablolarında meydana gelen hasarların etkileri Avrupa'nın çok ötesine uzandığı" ve "küresel internet, uluslararası iletişimler, finansal işlemler ile diğer kritik hizmetleri kesintiye uğratma potansiyeli taşıdığı" belirtildi.

Mektupta, dünya genelindeki uluslararası veri trafiğinin yaklaşık yüzde 95'ini taşıyan 500'den fazla denizaltı kablosunun, uzak konumları nedeniyle korunması zor ve maliyetli altyapılar olarak öne çıktığı bildirildi. Telekomünikasyon şirketleri, son altı ayda Baltık Denizi'nde en az 11 denizaltı kablosunun hasar gördüğünü açıkladı. Kuzey Denizi'nde de benzer kesintiler yaşandığına da dikkat çekildi.

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bu olayları "Rusya'nın artan saldırganlığının bir göstergesi" olarak nitelendirdi. Healey, ülkenin altyapısını korumak için gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

'KABLO AĞI GİDEREK SAVUNMASIZ HALE GELİYOR'

Telekomünikasyon şirketleri, denizaltı kablo ağlarının tamamının "kritik altyapı" olarak sınıflandırılmasını talep etti. Sektör temsilcileri, AB, İngiltere ve NATO arasında istihbarat paylaşımı, ortak izleme ve gözetleme girişimleri konusunda daha güçlü iş birliği çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre, Vodafone gibi büyük operatörler, on binlerce kilometrelik denizaltı kablosu ağına sahip olmaları nedeniyle bu tehditlerden özellikle etkileniyor.

İngiltere Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komitesi, denizaltı altyapısını koruma kabiliyetini araştırmak üzere resmi bir soruşturma başlatırken, Komite Başkanı Matt Western, şu açıklamayı yaptı:

"Jeopolitik gerilimler arttıkça, yabancı devletler bizi zayıflatmak için asimetrik yöntemler arıyor. İnternet kablo ağımız giderek daha savunmasız hale geliyor."

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Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) hattına 2022 yılında sabotaj düzenlendi. Rusya, saldırıdan NATO'yu sorumlu tuttu.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN ÇİN ENDİŞESİ

Denizaltı kablo sistemlerinin güvenliği konusundaki endişeler, Google, Facebook ve Microsoft gibi ABD'li teknoloji devlerinin bu altyapılara yaptığı yatırımların artmasıyla daha da büyüdü. Dış basında, Tayvan çevresinde yaşanan benzer olaylar nedeniyle Çin'in de sabotaj faaliyetlerinde bulunabileceğine dair şüpheler ön plana çıktı.

Telekom şirketleri, hükümetlerden izin süreçlerinin basitleştirilmesini ve sektörle yakın işbirliği içinde risk bazlı güvenlik önlemlerinin geliştirilmesini talep etti. Uzmanlar, denizaltı kablolarının onarım kapasitesinin yeterli olduğunu, ancak artan sabotaj girişimleri karşısında ek önlemler alınması gerektiğini vurguladı.