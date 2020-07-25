AA - Fotoğraf: AP
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Teknoloji devlerine kongre kıskacı! İfade verecekler
ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.
4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.
Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.
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