Teknoloji devinden korkutan rapor

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ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic’te araştırmacı olarak görev yapan Jacob Coxon’ın hafta başında “sektördeki kontrolsüz büyümeye” dikkat çekerek istifa etmesi, yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin beraberinde getirdiği riskleri gündeme taşımıştı. Coxon’ın “Hayatlarımızla kumar oynanıyor” çıkışından yalnızca iki gün sonra Anthropic, yapay zekânın kontrolden çıkma tehlikesinin yanı sıra kötüye kullanıldığında yol açabileceği tahribatı da gözler önüne seren kapsamlı bir rapor yayımladı.

7 BAŞLIK ONLARCA VAKA

Anthropic’in önceki gün yayımladığı rapor, Aralık 2025 ile Ağustos 2026 arasında şirketin yapay zekâ modellerinde tespit ettiği kötüye kullanım faaliyetlerini mercek altına aldı. Raporda siber operasyonlar, etki faaliyetleri, gözetleme, dolandırıcılık, biyolojik araştırmalar ve konvansiyonel silah geliştirme girişimleri dahil yedi başlık altında çok sayıda vaka incelendi. Bu faaliyetlerde ağırlıklı olarak Claude’un Haiku, Sonnet ve Opus modellerinin kullanıldığı, şirketin daha yeni ve güçlü Fable ile Mythos sınıfı modellerinin ise bir “model kopyalama girişimi” dışında tespit edilen vakalarda yer almadığı belirtildi.

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FÜZE YAZILIMINDA KULLANDILAR

Şirketin tehdit istihbaratı ekibi tarafından hazırlanan raporda en dikkat çeken başlık “yapay zekânın konvensiyonel silahların geliştirilmesinde kullanılması” oldu. Rapora göre Claude, füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve bombaların yanı sıra hedefleme ve kontrol sistemlerine yönelik yazılımların geliştirilmesinde kullanıldı. Çin’de üç, Rusya’da iki, Yemen’de ise bir olmak üzere altı ayrı girişimi ortaya çıkaran Anthropic’in paylaştığı en kapsamlı örnek ise Yemen oldu. Raporda, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren bir grubun “güdümlü roket ve çeşitli füzeler dahil üç farklı silah geliştirme programında Claude Code’u kullandığının tespit edildiği” belirtildi.

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CASUSLUK DA YAPTIRDILAR

Rapora göre siber casusluk ve etki operasyonlarında ise İran, Rusya ve Çin bağlantılı grupların faaliyetleri öne çıktı. İran bağlantılı bir propaganda kurumu, sosyal medyada kamuoyunu etkilemeye yönelik siyasi içeriklerin hazırlanmasında Claude’dan yararlandı. Rus devlet medyasının ise bağımsız haber kuruluşları tarafından hazırlanmış izlenimi veren propaganda içerikleri ürettiği, söz konusu içerikler arasında Moldova’daki seçimlere ilişkin asılsız iddiaların da yer aldığı kaydedildi. Çin ve yine İran hükümetleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen aktörlerin ise muhalifleri ve diaspora topluluklarını gözetlemek için yapay zekâ kullandığı belirtildi.

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‘BİYOLOJİK SİLAH’ İDDİASI

Üzerinde durulan bir diğer tehlike ise yapay zekânın “biyolojik silah geliştirilmesine katkı sağlayabilecek” araştırmalarda kullanılması oldu. Bu kapsamda müdahale edilen beş ayrı vakadan birinde, bir araştırmacının “sivrisinek yoluyla bulaşan chikungunya virüsünü daha tehlikeli hale getirebilecek mutasyonlar üzerinde yürütülecek çalışma için Claude’dan yardım aldığı” belirtildi. Raporda, “söz konusu çalışmaların bilimsel amaçlarla mı yoksa biyolojik silah geliştirmek için mi yürütüldüğünün kesin olarak belirlenemediği” kaydedildi. Öte yandan raporda ayrıca Claude’un dolandırıcılık ve sahtekârlık girişimlerinde de kullanıldığı, bazı grupların ise modelin yeteneklerini izinsiz şekilde kendi yapay zekâ sistemlerine aktarmaya çalıştığı ifade edildi.

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YAPAY ZEKÂ İNSANLIĞI YOK EDEBİLİR Mİ

Yapay zekâ devi Anthropic’in raporu yapay zekânın insanlar tarafından kötüye kullanılmasının yaratabileceği tehlikeleri ortaya koyarken, teknoloji dünyasında ise çok daha karanlık senaryolar tartışılmaya başlandı. ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre en büyük endişe, “insan zekâsını aşan yapay zekâ sistemlerinin kendi kendilerini geliştirip kopyalayarak zamanla insan kontrolünden çıkması”. Kıyamet senaryoları arasında “kötü niyetli” bir yapay zekânın gizlice biyolojik silah yayması ya da iki nükleer gücü birbirine karşı kışkırtarak savaşa sürüklemesi de var. Uzman isimler ise ikiye bölünmüş durumda. Anthropic’te yapay zekâ sistemlerinin kontrolü üzerine çalışan Evan Hubinger, “Yapay zekânın tüm insanları öldürebileceğine gerçekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Tesla CEO’su Elon Musk ise söz konusu tartışmaları “kurgu” ve “psikolojik operasyon” olarak nitelendirdi.