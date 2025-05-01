TEKNOFEST KKTC'de kapılarını ziyaretçilere açtı

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TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinliğin paydaş kurumları arasında Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketleri yer alıyor.

İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor.

100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

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TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkanı sunuluyor.

Festival kapsamındaki TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın KKTC etabı 26-27 Nisan'da Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Diğer 5 teknoloji yarışması ise 1-4 Mayıs'ta festival alanında düzenlenecek.

ROBOTİK VE KODLAMADAN TURİZM TEKNOLOJİLERİNE BİRÇOK YARIŞMA DÜZENLENİYOR

Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek. Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaları üzerine fikirler yarışacak.

Öte yandan gençler TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması ile tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak.

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TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerileriyle geleceğe ışık tutacak tasarımlar ortaya konacak.

Doğal güzellikleri ve kültürel kökleriyle dünyada adından söz ettiren KKTC'de düzenlenecek Turizm Teknolojileri Yarışması ise Mavi Vatan'ın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojilerle, kültürel zenginlikleri yeni bir boyuta taşıyacak.

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda kıyasıya rekabet eden, 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım arasından dereceye girenler, ödüllerini TEKNOFEST KKTC ana sahnesinde alacak.

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YERLİ HAVA ARAÇLARI UÇUŞ GÖSTERİLERİ YAPACAK

Her yıl olduğu gibi TEKNOFEST KKTC'de de tanıtım ve etkinlik stantları bulunuyor.

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81 paydaş kurum standı, 11 sponsor kurum standı, 4 katılımcı firma/kurum standı ve 20 yemek alanı katılımcısı olmak üzere toplam 116 stant yer alıyor. Stantlarda düzenlenecek teknoloji temalı stant etkinlikleri, öğrenciler ve gençlerle buluşuyor.

Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek. Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve birçok araç gösteri yapacak.

Teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

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SELÇUK BAYRAKTAR: KKTC BARIŞIN ADASIDIR

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025'in açılış töreninde konuşuyor:

Bugün burada bir aradayız. Yalnız değiliz yalnız değilsiniz. Bu güzel ada mücahitlerin cesareti ile özgürlüğe yürüdü. Mücahitlerin hatırasını yüksek teknoloji ile taçlandırıyoruz. Teknolojide tam bağımsız Türk dünyası. 47 bin öğrenci başvuru yaptı. Her alanda insanlığın yararına fikir üretiyor. TEKNOFEST rotasını kaybeden dünyaya yön veriyor. TEKNOFEST adil dünyanın tohumudur. TEKNOFEST kuşağı olarak insanlığa nefes olacak teknoloji için çalışıyoruz.

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Dünya maalesef korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Yanı başımızda insanlık suçu işleniyor. Gazze’de çocuklar bombalanıyor. İnançla dolu bir dünya kurulmalı. Bu dünyayı sizler inşa edeceksiniz.

İnsanlığı ayrıştırmak için değil birleştirmek için çalışıyoruz. Bu meydan, birliğin ve adaletin buluşma noktasıdır. Bu meydan, milli teknoloji hamlesinin meydanıdır. Dünyanın dört yanından bilim insanları Lefkoşa’ya gelmeli. KKTC barışın adasıdır. Akdeniz’de huzurun barışın teminatıdır. Bu adada özgürlük, teknoloji rüzgarı esecek.

KATILIMIN ÜCRETSİZ OLDUĞU FESTİVAL 09.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA ZİYARETE AÇIK

Festival ziyaretçileri TEKNOFEST KKTC için hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'nda ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Mehmetçik'in gözünden deneyimleyebiliyor.

Dört duvarı ve zemin yüzeyi LED ekranlarla kaplı deneyim alanı, gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla ziyaretçilere Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik anlarını yaşama imkanı sunuyor. Deneyimin ardından ziyaretçiler, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'na özel olarak tasarlanan ikinci alana geçiş yaparak yapay zeka destekli hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulabiliyor.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.