HABERLERDünya Haberleri

Tekne alabora oldu: 64 kişi kayıp

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 20:19

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletindeki Sankuru Nehri'nde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 64 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kasai eyaleti yerel yöneticisi François Ahaka, yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da Sankuru eyaletindeki Bena Dibele Limanı'ndan başkent Kinşasa'ya doğru yola çıkan teknenin, 17 Kasım'da, güçlü akıntılarıyla bilinen Sankuru Nehri'nin ağzında alabora olduğunu belirtti.

56 KİŞİ KURTARILDI

Teknede bulunan 120 kişiden 56'sının kurtarıldığını, 64'ünün kayıp olduğunu aktaran Ahaka, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Ülkede yolların yetersiz kalması nedeniyle ahşap ve düşük maliyetli teknelere yönelimin arttığı ve bunun, son yıllarda tekne kazalarının artmasına neden olduğu ifade ediliyor.

 

