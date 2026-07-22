Tek yumurtadan mucize dördüzler

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Brisbane Kraliyet Kadın Hastanesi’nde Jenitar Na’amoana’nın dünyaya getirdiği dört kız bebek, döllenen tek bir yumurtanın dört embriyoya bölünmesiyle oluştu. Doktorlar bu tür gebeliklerin yaklaşık 15 milyon hamilelikten birinde görüldüğünü belirtiyor. Yüksek riskli olarak değerlendirilen hamilelik boyunca anne yakından takip edildi.

SEZARYENLE DÜNYAYA GELDİLER

Bebekler, hamileliğin 28’inci haftasında sezaryenle dünyaya gelirken, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Bebekler, normal doğum zamanına ulaşıncaya kadar yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tutulacak. Halihazırda dört çocuk sahibi olan aile, dördüz beklediklerini öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.