Tek koşul geri çekilmeleri

Pazar sabahı Ermenistan’ın ateşiyle başlayan çatışmalar dün dördüncü gününü doldurdu. Azerbaycan ordusu bu 4 gün içinde Ermenistan işgali altında olan Karabağ topraklarında hızla ilerleyerek önemli bölgeleri ele geçirdi. Cepheden Ermenistan askerlerinin Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında mevzileri bırakıp kaçmaya başladığı haberleri gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de önemli açıklamalarda bulundu.

BİZİ KİMSE ÇIKARAMAZ

Aliyev, “Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur. Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz” dedi. Azeri Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da 27 Eylül’de başlayan çatışmaların Azerbaycan’ın işgal altında bulunan Karabağ dahil tüm toprakları işgalcilerden temizlenene kadar süreceği belirtildi. Bunun için takvim ve zaman verilmediğinin de altı çizildi.

ALİYEVA’DAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, dayanışma ve manevi destek sergileyen Türk halkı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Aliyeva, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın hiçbir zaman başkalarının topraklarına göz dikmediğini, insanlık suçu işlemediğini belirtti: “Ermenistan’ın silahlı provokasyonuna yanıt verildi. Azerbaycan ordusu vatanını savunarak işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Azerbaycanlılar niyet, hareket ve dualarıyla birliktelik sergiliyor. Yüce Tanrı, Azerbaycan halkının ve onun kutsal mücadelesinin yardımcısı olsun. Yüce Tanrı, her bir Azerbaycanlıya kutsal Karabağ toprağını öpebilmeyi nasip etsin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.”