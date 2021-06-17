Tek hareketle 4 milyar dolar kaybettirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda önceki gün oynanan ve Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 yendiği maç öncesi düzenlenen basın toplantısına Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo damga vurmuştu. Masanın üstünde bulunan iki Coca-Cola şişesini kaldırıp, su şişesini eline alan ve “Su için” diyen Ronaldo’nun bu hareketinden hemen sonra Coca-Cola’nın hisse fiyatı 56.10 dolardan 55.22 dolara düştü. Böylelikle şirketin piyasa değeri 242 milyar dolardan 238 milyar dolara düşerek tam 4 milyar dolar değer kaybına uğradı.

BİR TEPKİ DE POGBA’DAN

Şampiyonanın ana sponsorlarından olan Coca-Cola konuyla ilgili açıklamasında, “Herkes kendi içecek tercihlerini yapabilir” dedi. Yine önceki gün oynanan ve Fransa’nın Almanya karşısında 1-0 galip geldiği maçın ardından basın toplantısına katılan Fransız futbolcu Paul Pogba, masadaki bira şişesini önünden çekerek bir kenara kaldırdı. Ronaldo’nun ardından Pogba’nın da yaptığı bu hareket güne damga vurdu. Müslüman olduktan sonra hacca giden Gine asıllı Fransız futbolcu bira şişesini neden kaldırdığını açıklamasa da her iki yıldız futbolcunun sağlıklı beslenme konusuna çok önem verdiği biliniyor. Daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapan Ronaldo, istememesine rağmen oğlunun kola içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.

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