Tek gündem Türkiye... Bakan Akar'ın sözleri İsveç'te böyle yankılandı...

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Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması için izin verilmesine Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER! İSVEÇLİ BAKANIN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

İsveç polisinin skandal eyleme izin verdiğinin açıklanmasından hemen sonra İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da olduğu çok sayıda isim alçakça eylemi kınarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurdu.

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İSVEÇLİ BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yapıp Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi.

Bakan Jonson açıklamasında şunları kaydetti;

“Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”



Türkiye'nin çirkin provokasyona karşı sağlam duruşu ve peş peşe gelen sert tepkiler İsveç'te bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

İsveç gazeteleri Savunma Bakanı Pal Jonson’un ziyaretinin iptal edilmesini son dakika bilgisi olarak okuyucuları ile paylaştı.

İsveç günlük gazetesi, Dagens Nyheter, Bakan Akar'ın kararını okuyucuları ile "Türkiye, Türk büyükelçiliği önünde yapılacak 'Türkiye karşıtı 'gösteriler nedeniyle İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ile 27 Ocak'ta yapacağı görüşmeyi iptal etti. Türk Bakan İsveç'in gösterileri durdurmak için harekete geçmemesini kabul edilemez buluyor." ifadeleri ile paylaştı.



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"BAKANIN TÜRKİYE'YE GİTMESİNE İZİN VERİLMİYOR"



İsveç kanalı SVT ise kararı 'Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Türkiye'ye gitmesine izin verilmiyor' başlığı ile duyurdu.

Haberinde Türkiye'den gelen tepkilere yer veren kanal, Pal Jonson'ın Türkiye ile ilgili sözlerine de yer verdi. İsveçli bakan açıklamasında, "Türkiye ile ilişkiler İsveç için çok önemli. Ortak güvenlik ve savunma ile ilgili konularda diyaloğu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



"TÜRKİYE KIZGIN, İZİN VERMİYOR'



Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Aftonbladet, 'Türkiye: Pal Jonson gelmemeli' başlığını kullanırken, Türkiye'nin Kuran-ı Kerim yakma izni için kızgın olduğunu ve bu nedenle savunma bakanının ziyaretine izin vermediğini belirtti.



Stockholmm merkezli günlük gazete Svenska Dagbladet ise ziyaretin iptal edildiğini duyurduğu haberinde bugün düzenlenecek büyük protestolara dikkat çekti.

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AFP haber ajansı Bakan Akar'ın aldığı kararı son dakika bilgisi olarak okuyucuları ile paylaştı. Türkiye'nin Paludan'ın yapacağı skandal eylem nedeni ile öfkeli olduğunu belirten ajans haberinde Türkiye'den gelen tepkilere de yer verdi.