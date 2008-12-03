Tek gecelik ilişki ve Türkler

Haberin Devamı

Illinois, Bradley Üniversitesi'nin, 48 ülkede 14 binin üzerinde kişiyle yaptığı araştırmaya göre, Türkler tek gecelik ilişki-rastgele seks konusunda dünya 8'incisi oldu.

Bir gecelik ilişkiler, seks partneri sayısı ve rastgele sekse yaklaşım gibi konuları inceleyen bilimadamları, Türklerin 8'inci sırada yer alarak ateşli İtalyanları ve liberal Kanadalıları bile geride bıraktığını belirledi.



Sıralamada İngiltere bir numara oldu



İngiltere ise sıralamada 1'inci oldu. Araştırmacılar, buna neden olarak, İngiltere’de toplumun artık rastgele seks konusunda kadınlara da erkekler gibi hoşgörülü yaklaşmasını gösterdi.

İngiltere ile birlikte üst sıralarda bulunan diğer ülkelerde, tek gecelik ilişkilerin, artık erkekler kadar kadınlar için de kabul edilebilir bir durum olduğu, bu nedenle rastgele seks sayısında artışlar görüldüğü kaydedildi.



New Scientist dergisinde yayımlandı



Araştırma Illinois, Bradley Üniversitesi psikoloji profesörü David Schmitt başkanlığında bir ekip tarafından yapıldı.

48 ülkede 14 binin üzerinde kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara kaç partnerle birlikte olunduğu ve yaşanan bir gecelik ilişkilerinin sayısı gibi soruların yer aldığı bir anket yapıldı. Ankete katılanlara, gelecek 5 yıl içinde tahminen kaç kişiyle birlikte olacakları ve rastgele seks konusundaki görüşleri de soruldu.

Haberin Devamı

Geniş kapsamlı sosyolojik bir araştırmanın sadece bir parçası olan araştırmanın bir bölümü bilim dünyasının önde gelen "New Scientist" dergisinin bu haftaki sayısında yayımlandı.

