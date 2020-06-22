Tek elle su içerek meydan okudu

ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitinglerine Tulsa’dan başladı. ABD, dünyada koronavirüs salgının merkezi olarak görülürken, Trump’ın böyle bir atmosferde miting düzenlemesi tartışma konusu oldu. Cumartesi günkü mitinge katılım beklenenin çok altında kaldı. Kampanya ekibinin 100 bin hedefine rağmen, 19 bin kişilik salonda bile koltukların büyük bölümünün boş kaldığı görüldü. Salona girişlerde ateş kontrolü yapılsa da, maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorunlu tutulmadı.

ALKIŞ KOPTU

ABD Başkanı, 105 dakikalık mitinginin 10 dakikasını, New York’ta bir askeri akademiyi ziyareti sırasında rampadan güçlükle indiği ve iki elle su içtiği görüntülere ayırdı. Trump’ın rampada yürümekte zorlandığı, bardaktaki suyu dökmemek için iki elle tuttuğu öne sürülmüştü. Bu da başkanın sağlığına ilişkin tartışmalara neden olmuş, ‘Parkinson’ iddiaları gündeme gelmişti. Trump’ın bu görüntülerinin ardından rakibi Joe Biden, seçim kampanyasına “Koşuyor ve tek elle su içiyor” ibaresini eklemişti. Tulsa mitinginde Trump, bu iddiaları şiddetle reddetti ve ayakkabı tabanlarının kaygan olduğunu, bu yüzden yürürken dikkat ettiğini söyledi. Ardından tek elle tuttuğu bir bardaktan su içti ve bardağı kenara attı. Bu sırada salonda alkışlar koptu.

EKİBİNDE VİRÜS ÇIKTI

Donald Trump’ın Tulsa mitingini organize eden 6 kampanya yetkilisinde koronavirüs tespit edildi. Trump’ın Seçim Kampanyası İletişim Direktörü Tim Murtaugh, COVID-19 testi pozitif çıkan görevlilerin derhal karantinaya alındıklarını duyurdu. Bu arada, salgını ele almakla ilgili yapılan eleştiriler için medyayı suçlayan Trump, “Test yapmanın iki sonucu var. Kayıtlı çok vakamız var çünkü çok test yapıyoruz. Halkıma diyorum ki, test sürecini yavaşlatın” dedi.