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Tek derdi Türkiye’yi engellemek: Dendias, Londra’dan da Atina’ya eli boş döndü

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#Yunanistan#Dendias#Londra
Tek derdi Türkiye’yi engellemek: Dendias, Londra’dan da Atina’ya eli boş döndü
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

Yunanistan’ın Eurofighter savaş uçakları ile Meteor füzelerinin Türkiye’ye muhtemel satışını engelleme çabaları, Fransa’dan sonra İngiltere’de de sonuç vermedi.

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Yunan basınına göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias, Londra’da İngiliz mevkidaşı John Healey ile görüşmesinde, Türkiye’ye Eurofighter ile Meteor füzeleri satışı konusunu gündeme getirdi ve ülkesinin rahatsızlığını iletti. Aynı haberlerde, İngiliz bakanın, Yunanistan’ı tatmin edecek cevaplar vermediği belirtildi. Kathimerini gazetesi “Türkiye’ye Eurofigter satışı için müzakerelerde başrolü İngiltere oynuyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Meteor füzeleri satışı için de otomatikman engel kalmayacak. Türkiye ile İngiltere, AB üyesi olmayan ve savunma sanayisinde sıkı işbirliği isteyen iki NATO üyesi” ifadesini kullandı.

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#Yunanistan#Dendias#Londra

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