Tek derdi Türkiye’yi engellemek: Dendias, Londra’dan da Atina’ya eli boş döndü

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Yunan basınına göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias, Londra’da İngiliz mevkidaşı John Healey ile görüşmesinde, Türkiye’ye Eurofighter ile Meteor füzeleri satışı konusunu gündeme getirdi ve ülkesinin rahatsızlığını iletti. Aynı haberlerde, İngiliz bakanın, Yunanistan’ı tatmin edecek cevaplar vermediği belirtildi. Kathimerini gazetesi “Türkiye’ye Eurofigter satışı için müzakerelerde başrolü İngiltere oynuyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Meteor füzeleri satışı için de otomatikman engel kalmayacak. Türkiye ile İngiltere, AB üyesi olmayan ve savunma sanayisinde sıkı işbirliği isteyen iki NATO üyesi” ifadesini kullandı.