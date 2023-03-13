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Tek bir cümlesi yüzünden kurşuna dizildi! Annesi görüntüleri Facebook'tan izledi

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#Ukrayna#Rusya#Zelenski
Tek bir cümlesi yüzünden kurşuna dizildi Annesi görüntüleri Facebooktan izledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 15:53

Geçtiğimiz hafta Telegram'da yayınlanan infaz görüntüleri sosyal medyada infiale neden olan Ukraynalı askerin kimliğini Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski açıkladı.

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Tek bir cümlesi nedeni ile Rus askerlerinin kurşuna dizdiği Oleksandr Igorevich Matsievsky'nin direnişin bir sembolü haline geldiğini belirten Zelenski, gece yaptığı halka sesleniş konuşmasında "Bugün ona 'Ukrayna kahramanı' unvanını verdim. Cesareti ve Ukrayna'ya olan güveni ile herkesin sonsuz kadar hatırlayacağı bir adam olacak" ifadelerini kullandı.

TEK BİR CÜMLESİ YÜZÜNDEN KURŞUNA DİZDİLER

İlk olarak Pazartesi günü Telegram üzerinde yayınlanan 12 saniyelik videoda Matsievskyi siperde tek başına sigara içerken görülüyor. Rus askerlerinin kendini çekmeye başladığını fark eden asker 'Ukrayna'ya zafer' diyor ve bu cümlesinden sonra otomatik silahlarla defalarca kez vuruluyor.

Tek bir cümlesi yüzünden kurşuna dizildi Annesi görüntüleri Facebooktan izledi

Rus askerleri tarafından Telegram'a yüklendiği iddia edilen video sonrası Ukrayna soruşturma başlatırken sosyal medyada binlerce kişi askerin kimliğini öğrenmeye çalıştı.

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SOLEDAR'DA RUS ASKERLERİ İLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

Ukrayna güvenlik servisinden elde edilen bilgilere göre, Matsiyevsky ve dört meslektaşının, 30 Aralık 2022 tarihinde Soledar yakınlarında büyük bir Rus birliğiyle çatışmaya girdiği öğrenildi. Talihsiz askerin kimliği teşhis edilirken 4 yoldaşının akıbeti hala belirsiz.

ANNESİ FACEBOOK'TAN ÖĞRENDİ

Matsiyevsky'nin 67 yaşındaki annesi Praskovya Demchuk Alman gazetesi Bild'e yaptığı açıklamada oğlunun cansız bedenini teşhis ettiğini ancak nasıl öldürüldüğünü bilmediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Akşam telefonumu alıp Facebook'u açtım. Videoya baktım ve onun benim oğlum olduğunu anladım. 'Oleksandr' diye çığlık attım, bu büyük bir şoktu. Tekrar tekrar baktım o benim oğlumdu. Oleksandr'ın makineli tüfeği yoktu, üzerinde kurşun geçirmez yeleği yoktu. Sanki çıplak gibiydi ve bunlar hayatının son dakikalarıydı. Başka ne yapabilirdi ki?"

Tek bir cümlesi yüzünden kurşuna dizildi Annesi görüntüleri Facebooktan izledi


Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu dönemde Rusya'yı ne kadar 'sevdiğini' anlatan anne, "Rusya'ya defalarca gittim. Oğlum Rusya'da çalışıyordu. Rus halkının bunu yapması çok acı. Pek çok çocuk annesiz babasız, babasız kaldı. Onları affedebilir miyiz bilmiyorum" dedi.

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"GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Ukrayna Güvenlik Servisi Twitter'dan yaptığı açıklamada Oleksandr Matsievsky'nin kimliğinin doğrulandığını belirterek “Bu adam, ölümle karşı karşıyayken bile tüm dünyaya Ukrayna karakterinin ve yılmazlığının ne olduğunu gösteren gerçek bir kahraman.” ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Rusya#Zelenski

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