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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Tek başına ormana gitti, ayı saldırısında ölümden döndü!

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Tek başına ormana gitti, ayı saldırısında ölümden döndü!

Alaskalı bir adamın tek başına araştırma yapma hevesi neredeyse canına mal olacaktı. ABD’de ayı saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü.

ABD’nin Alaska eyaletinde araştırma yapmak için tek başına ormana giden Allen Minish ayı saldırısına uğradı.

Olay, 61 yaşındaki Minish’in Gulkana bölgesine yakın ormanlık alanda araştırma yaptığı sırada meydana geldi.

Minish, kendisinden yaklaşık 10 metre uzaklıkta 300 kiloluk bir ayı ile tesadüfen göz göze geldiğini belirtti.

Ağaçların arasından kaçmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu anlatan Minish, elindeki ölçme çubuğunun sivri ucunu ayıya doğru yönettiğini söyledi.

Hindistan'da sokak ortasında ayı saldırısıHindistan'da kente inen bir ayı, sokaktaki insanlara saldırdı. Ayının yere düşen bir kişiye saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Hindistan'da koronavirüs (Covid-19) kapsamında uygulanan karantina nedeniyle birçok vahşi hayvan kentlere indi. Ülkenin Orissa eyaletindeki Bhawanipatna kasabasına inen bir ayı, çevredeki insanlara saldırdı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ayının yerde yatan bir kişiye saldırdığı o sırada çevredekilerin de ayının dikkatini dağıtmaya çalıştığı görüldü. Ayının saldırdığı kişinin yaralandığı duyuruldu.
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Ayının saldırıya geçerek kendisini savurduğunu ve kafasını ısırdığını kaydeden Minish, ayının bölgeden uzaklaştığını fark ettikten sonra 911’i arayarak yardım istediğini anlattı.

Tek başına ormana gitti, ayı saldırısında ölümden döndü
Minish o anları, "Gözlerime ve GPS cihazına başımdan aldığım yaralar nedeniyle kan dolduğu için kanları silmeye çalışarak koordinatları verebildim." sözleriyle anlattı.

Minish, kurtarma ekiplerini beklediği süreçte kanamayı durdurmak için tişörtünü çıkarıp kafasına sardığını söyledi.

Sağlık yetkilileri, hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Saldırının 10 saniyeden az sürdüğünü ve yaşadığı olaydan ders aldığını söyleyen Minish, "Yanımda biri olmalıydı." dedi.

Minish, Alaska’da ayılar tarafından saldırıya uğrayan 6. kişi oldu.

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