‘Tehran’ dizisinin İsrailli yapımcısı Atina’da ölü bulundu

Yunan basını, dizinin dördüncü sezonunun çekimleri için Atina’da bulunan Eden’in boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini öne sürerken, Yunan polisi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada “otel odasında bulunan delillerin cinayet ihtimalini ortadan kaldırdığı” kaydedildi. Eden’in ölüm nedenini otopsi belirleyecek. İlk şüpheler ise intihar yönünde. Sosyal medyada Eden’in ölüm haberinin ardından pek çok iddia ortaya atılmış, hatta Eden’in “İranlı ajanlar tarafından öldürülmüş olabileceği” öne sürülmüştü.

DİZİ EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Tehran dizisi, İran doğumlu bir İsrail casusunun, İsrail’in İran’ın nükleer programına yönelik bir saldırıyı koordine etmeye yardımcı olmak üzere ilk gizli görevi için İran’a gönderilmesini konu alıyor. Dizi, Kasım 2021’de düzenlenen 49’uncu Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi drama dizisi’ ödülünü almıştı. Eden, ödül konuşmasında “Tehran’ın gelecek için umut verdiğini düşünüyorum ve umuyorum ki, İranlılar ve İsrailliler olarak Kudüs’te ve Tahran’da düşman olarak değil, dost olarak birlikte yürüyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.