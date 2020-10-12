O ülkede 'tehlikeli nokta' çaresizliği! 3 kritik seviyeyi açıkladı

"Çok Yüksek Uyarı Seviyesinin" vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) “dayanılmaz baskı” altında olabileceği bölgelerde geçerli olacağını kaydeden Johnson, bu bölgelerde evde ve dışarda sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağını, barlar ve restoranların da kapalı olacağını açıkladı.