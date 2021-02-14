Tehlikeli hastalık yeniden gündemde! 2016'dan beri ilk kez görüldü

Afrika ülkesi Gine'de 4 kişi Ebola virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede Ebola kaynaklı son ölümler 2016 yılında kaydedilmişti.

Ülkede, ocak ayı sonunda bir hemşire Ebola yüzünden yaşamını yitirdi, hemşirenin cenaze törenine katılan 8 kişide hastalığın belirtileri görüldü.

Bu kişilerden 3'ü yaşamını yitirdi, diğerleri de hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığının, temaslı kişileri tespit etmeye çalıştığı ve acil bir toplantı düzenleyeceği öğrenildi.

EBOLA VİRÜSÜ İLK KEZ 1976'DA GÖRÜLDÜ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.