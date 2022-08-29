Tehlikeli anlar: Uçağın pilotları havada kavga etmeye başladı, kabin ekibi ayırdı!

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Bir süredir güvenlikle ilgili eleştirilerin odağında olan dünyanın en büyük havayollarından biri olan Air France yeni bir skandalla ülke gündemine oturdu.

PİLOTLAR HAVADA KAVGA ETMEYE BAŞLADI

Haftalık La Tribune gazetesinin yayınladığı habere göre Haziran ayında Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın pilotları uçak havada iken kavga etmeye başladılar.



Sözlü olarak başlayan tartışma kısa bir süre içinde fiziksel hale geldi. Yaka paça birbirine giren pilotlardan biri diğerine yumruk attı.

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KABİN EKİBİ AYIRDI, PİLOTLARDAN BİRİ DIŞARI ÇIKARILDI

Kabin ekibi pilotlar arasında başlayan kavgayı ayırmak zorunda kaldı ve pilotlardan biri uçuşun geri kalanını kokpitin dışında geçirdi.

"TAMAMEN UYGUNSUZ BİR DAVRANIŞ, İKİSİ DE SORUŞTURMA ALTINDA"

Havayolu sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada anlaşmazlığın hızla çözüldüğünü ve uçuşun normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.

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Sözcü söz konusu kavganın 'tamamen uygunsuz bir davranış' olduğunu belirtirken her iki pilotun da soruşturma altında olduğunu açıkladı.



Air France, yaşanan skandallar sonrası eleştiri oklarının hedefinde...

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Kavganın detayları Fransa'nın sivil havacılık güvenliği otoritesi BEA tarafından yayınlanan bir rapor ile doğrulandı.

Dünyanın en büyük havayollarından birinin pilotlarının havada kavga etmesi,Air France ile ilgili güvenlik endişelerinde bardağı taşıran son damla oldu.

MÜRETTEBATIN İHMALİ YÜZLERCE KİŞİNİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

2020 yılının Aralık ayında Air France'a ait bir uçak Kongo'nun Brazzaville kentinden Paris'e yaptığı yolculuğu uçakta yaşanan yakıt sızıntısı nedeni ile yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

Yüzlerce kişi taşıyan Airbus A330, pistin uçak için çok kısa olduğu Çad'a tehlikeli bir acil iniş yapmak zorunda kalmış, yakıt sızıntısının arkasında mürettebatın ihmali olduğu ortaya çıkmıştı.

Fransa sivil havacılık güvenliği otoritesi BEA'nın konuya ilişkin raporu sonrası Air France bir güvenlik denetimi gerçekleştirme sözü verdi. Ancak bu yılın Nisan ayında başka bir olay patlak verdi.



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2022'nin Nisan ayında ABD'nin New York kentinden Paris'e gelen Boeing 777'nin pilotları Charles de Gaulle havaalanına inme girişimlerini iptal etmek zorunda kaldı. Uçak ancakikinci denemede havalimanına iniş yapabildi.

Pilotlar hava trafik kontrolörlerine uçağın yanıt vermediğini söylerken, yayınlanan kokpit kaydında pilotların "uçak iyice çıldırdı" dediği duyuldu.