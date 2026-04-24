Tehdit, infaz, barbarlık... İsrail Lübnanlı gazeteciyi bile isteye katletti

Haberin Devamı

GAZZE Şeridi’nde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın ardından mart ayının başında “Hizbullah ile mücadele” bahanesiyle Lübnan’ın güneyini işgal eden İsrail ordusu, bir cinayete daha imza attı. Lübnan’ın el Akhbar gazetesinin muhabiri Emel Halil, gün boyunca aldığı tehdit mesajlarının ardından İsrail saldırılarından kaçarken Nebatiye’ye bağlı Tayri beldesinde sığındığı evin bombalanması sonucu katledildi. Halil ile birlikte evde bulunan foto muhabir Zeyneb Farac ise yaralandı. Olay hem tehdit mesajları hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın kamuoyu önünde yaptığı kurtarma çağrısına rağmen yaşanması nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan’da yürürlüğe girmişti.

AVN’IN ÇAĞRISI YETMEDİ

Haberin Devamı

Gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac bölgede gelişmeleri takip ediyordu. İkili, önlerinde bulunan bir aracın İsrail saldırısıyla vurulmasının ardından canlarını kurtarmak için yakındaki bir eve sığındı. Halil, gazetesi ve ailesiyle irtibata geçerek başlarına geleni anlattı ve binada mahsur kaldıklarını söyledi. Olay kısa sürede ülke gündemine taşındı. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, resmi açıklama yaparak Kızılhaç’ın, Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler koordinasyonunda iki kadın gazeteciye acilen ulaşması çağrısında bulundu. Bu çağrıdan 1.5 saat sonra gazetecilerin sığındığı ev ikinci bir saldırıyla vuruldu.

AMBULANSA ATEŞ AÇTILAR

Olayın hemen ardından Farac’ı enkaz altından yaralı olarak çıkaran ekipler, Halil’i kurtarmak için geri dönmek istediklerinde binaya erişimleri engellendi. Lübnanlı yetkililer ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun ambulansa ses bombası ve gerçek mermiyle saldırdığını ifade etti. Halil’in cansız bedeni saatler sona sivil savunma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldı. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, gazetecilerin hedef alınmasının ve kurtarma çalışmalarının engellenmesinin “savaş suçu” teşkil ettiğini söyledi. Halil, marttan bu yana sahada görev yaparken İsrail tarafından Lübnan’da öldürülen dördüncü gazeteci oldu.

Haberin Devamı

ÖNCESİNDE TEHDİT EDİLDİ

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Halil’e olay günü İsrail’e ait +972 ülke kodlu bir numaradan WhatsApp üzerinden mesajlar gönderildi. İlk mesajda, Halil’in sahada yaptığı haberciliğe atıf yapılarak, köyler arasında dolaşıp cenazeleri ve hastaneleri takip ettiği belirtildi. İkinci mesajın ise açık bir tehdit içerdiği aktarıldı. Mesajda, gazetecinin konumunun bilindiği öne sürülerek, “Zamanı geldiğinde sana ulaşacağız. Başını omuzlarında tutmak istiyorsan Katar ya da başka bir yere kaçmanı tavsiye ederiz” denildi.

TRUMP DUYURDU: LÜBNAN’DAKİ ATEŞKES 3 HAFTA UZATILDI

İSRAİL ve Lübnan arasında barış sağlanması için iki ülkenin ABD büyükelçileri Washington’da bir araya geldi. Beyaz Saray görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın katılımcıları karşılayacağını duyurdu. Trump da görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında devam eden geçici ateşkesin 3 hafta süreyle uzatıldığını belirterek taraflara şans tanımak adına bu kararı aldığını belirtti. Trump, bölgedeki gerilimi kalıcı olarak bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İsrail ordusu, İran savaşında Tahran yönetimine destek veren Hizbullah’ı gerekçe göstererek 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a yönelik ağır saldırılar düzenliyor.

Haberin Devamı

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN’DA EVLERİ YAĞMALAYIP YAKIYOR

LÜBNAN’ın güneyindeki işgalini genişleten İsrail ordusu, bölgeyi yaşanmaz hale getiriyor. Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, daha önce dozerlerle köyleri yıktığı bildirilen İsrail ordusu Hizbullah’ın kalesi olarak görülen Mais El Cabal bölgesindeki evleri ateşe verdi. İsrailli muhalif Haaretz gazetesi ise askerlerin bölgede boşalan ev ve dükkânları yağmaladığını yazdı. Özellikle motosiklet, televizyon, kanepe ve halı hırsızlığının yaygın olduğu, komuta kademesinin yağmaların farkında olmasına rağmen hiçbir disiplin cezası uygulamadığı aktarıldı.