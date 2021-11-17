Tedavi bile olmadan HIV’i yendi

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Annals of Internal Medicine’de yayınlanan araştırmada, kadına tanı koyulmasına rağmen herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi. Makalede 2017’den beri kan örnekleri alındığı ve kadının hastalığa yakalandığına ilişkin tek kanıtın antikorların varlığı olduğu kaydedildi. 2020’nin mart ayında doğum yapan kadının plasentasının da testlere tabi tutulduğu ve HIV virüsüne rastlanmadığı belirtildi.

TEDAVİSİZ KURTULAN 2’NCİ KİŞİ OLDU

Gizliliğinin korunması için ‘Esperanza Patient’ olarak anılan kadın, HIV’den tamamen tedavisiz bir şekilde kurtulan ikinci vaka oldu. Bundan önceki vaka, ‘San Francisco Patient’ olarak adlandırılan Loreen Willenburg isimli bir kadındı.

Loreen Willenburg

Öte yandan virüs, yalnızca iki vakada tedaviyle tamamen ortadan kaldırılmıştı. Bunlar da 90’lı yıllarda tedavi olan ‘Berlin Patient’ ve ‘London Patient’ isimli iki kişiydi.