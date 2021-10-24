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Tedarik krizi ABD'yi de vurdu... Boş rafları böyle sakladılar!

#Tedarik Krizi#ABD#Süpermarket
Tedarik krizi ABDyi de vurdu... Boş rafları böyle sakladılar

Dünya büyük bir tedarik krizi yaşıyor. İngiltere'nin ardından ABD'yi de vuran krizde gıdadan otomotive tüm sektörlerde büyük bir panik baş gösterirken süpermarket zincirleri durumu örtbas etmek ve halkı panik havasından uzaklaştırmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar tartışma yarattı.

Tedarik krizinin etkisi boş raflara böyle yansıdıTedarik krizinin etkisi boş raflara böyle yansıdı
Tedarik krizinin etkisi boş raflara böyle yansıdı

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Önce İngiltere ardından ABD tarihte görülmemiş büyüklükte bir tedarik kriziyle karşı karşıya kaldı. İngiltere'de Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda, benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

ABD'de ise koronavirüs salgınından kaynaklanan işgücü sorunları, hava koşulların sertleşmesi ve artan tüketici talebi ile birleşince daha önce görülmemiş bir kıtlık ve fiyat artışı görülmeye başlandı. Ülke halkı panik alımları ve istifleme yapmaya başlarken Beyaz Saray konu hakkında daha fazla sessiz kalamadı ve açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede yaşanan tedarik zinciri krizinin çözümü için Ulusal Muhafızları devreye sokabileceği sözlerine açıklık getirerek, şu anda bunun aktif olarak düşünülmediğini bildirdi.

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Tedarik krizi ABDyi de vurdu... Boş rafları böyle sakladılar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, Biden'ın katıldığı bir forumda "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtına açıklık getirdi.

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Her başkanın federal düzeyde Ulusal Muhafız kullanma yetkisini olduğunu belirten Psaki, "Genellikle başkan eyalet düzeyinde valilerden Ulusal Muhafızları göreve çağırmalarını talep eder ancak şu an valilere böyle bir talebimiz yok ve federal düzeyde Ulusal Muhafız kullanma peşinde değiliz." dedi. Psaki, "Her başkanın Ulusal Muhafızları göreve çağırma kapasitesi vardır ancak şu anda böyle bir durum aktif olarak düşünülmüyor." diye konuştu.

Tedarik krizi ABDyi de vurdu... Boş rafları böyle sakladılar

Hükümetler krizi gidermeye çalışsa da sorunun her geçen gün büyüdüğü basına yansıyan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da sıkça paylaşılan fotoğraflarla açığa çıkıyor. ABD, ülke tarihinde görülmemiş bir kıtlık sorunuyla mücadele ediyor. Ülkedeki perakendeciler, tedarik zinciri krizinin yol açtığı çıplak rafları gizlemek için tuhaf yöntemlere başvuruyor.

Alışveriş yapanlar sosyal medyayı son haftalarda süpermarketler ve büyük mağazalardaki çıplak rafların görüntüleriyle doldurdu. Ancak durum kötüleştikçe mağazaların rafların boşluğunu gizlemeye çalıştıkları ortaya çıktı. Durumu Venezuela ya da Küba gibi sol iktidarların olduğu ülkelerde yaşananlara benzeten ABD'liler marketlerin boş rafları kartonlar, perdeler ya da aynı üründen birçoğunu tüm raflara dizerek dolu göstermeye çalışmak gibi yöntemlere başvurduğunu yaptıkları paylaşımlarla ortaya koyuyor.

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