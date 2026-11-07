Tecavüzden suçlu bulundu... Ünlü komedyen hapis yatacak

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İNGİLİZ oyuncu ve komedyen Russell Brand, 2005-2009 yılları arasında dört kadına karşı işlediği bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçu nedeniyle Londra’da görülen davada suçlu bulundu. ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin eski eşi olan Brand, iki tecavüz ve bir cinsel saldırı girişimi suçlamasından beraat ederken, kefaletle serbest bırakılma talebi ise reddedildi. Ünlü komedyenin, mahkeme kararının okunması sırasında gözlerinin kapalı olması ve herhangi bir tepki vermemesi ise dikkat çekti. Cezası pazartesi günü açıklanacak olan oyuncunun 6 ila 9 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.

MAĞDUR SAYISI DAHA DA ARTABİLİR

Öte yandan mahkemede altı mağdur kadın ifade verdi. Reuters’a göre kadınlardan biri Brand’in kendisine “hayvan gibi davrandığını” anlatırken, bir diğeri ise oyuncunun cinsel ilişki sırasında rızası dışında hareket ettiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten yetkililer, başka mağdurların da olabileceğini belirterek kadınlara polise başvurma çağrısında bulundu. Başkomiser Andy Furphy ise, “Umarım bu mahkumiyet, ne kadar ünlü veya güçlü olursa olsun hiç kimsenin kanun üstünde olmadığını açıkça ortaya koyar” diye konuştu. Brand, 2006-2008 yılları arasında BBC’de çeşitli radyo programları sunmuş, “Nil’de Ölüm”, “Arthur ve Zorlu Görev” başta olmak üzere pek çok yapımda rol almıştı.