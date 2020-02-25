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Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Tecavüzden suçlu

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Tecavüzden suçlu
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ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein (67), tecavüz ve cinsel taciz de dahil beş farklı suçlamayla New York’ta yargılandığı davada suçlu bulundu.

Jürinin kararını açıkladığı davada Weinstein, 2006’da eski asistanı Mimi Haleyi’ye cinsel tacizde bulunmak, 2013’te oyuncu Jessica Mann’e tecavüz etmekle suçlanıyordu. Weinstein’ın ne kadar ceza alacağı 11 Mart’taki duruşmada belli olacak. Ünlü yapımcı hakkında, 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bugüne kadar aralarında 30’dan fazla oyuncunun olduğu 75’ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

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