Tecavüzden suçlu

Jürinin kararını açıkladığı davada Weinstein, 2006’da eski asistanı Mimi Haleyi’ye cinsel tacizde bulunmak, 2013’te oyuncu Jessica Mann’e tecavüz etmekle suçlanıyordu. Weinstein’ın ne kadar ceza alacağı 11 Mart’taki duruşmada belli olacak. Ünlü yapımcı hakkında, 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bugüne kadar aralarında 30’dan fazla oyuncunun olduğu 75’ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.