Tecavüzcü kocasını öldüren Fransız kadın için tahliye kararı

Fransa, mahkemenin tecavüzcü kocasını öldüren kadın için verdiği kararı konuşuyor.



Fransız savcılar, mahkemede 40 yaşındaki Valérie Bacot'un hapse geri dönmemesi yönünde görüş bildirdi.

Başsavcı Eric Jallet, jüriye 'Valerie Bacot hapse geri dönmek zorunda mı? Belli ki değil. Zaten bir yıl tutuklu yargılandı' sözleri ile seslendi.

Jallet sözlerine şöyle devam etti;

Tasarlanmış cinayet hiçbir şekilde nefsi müdafaa değildir. Aile içi şiddet bağlamında, önceden tasarlanmış bir öldürme isteğidir. Bu mahkeme kanunu uygulamalıdır. Ancak dikkate alınması gereken farklı şeyler var. Sanık çok uzun bir süre boyunca şiddete maruz kaldı.'

Savcının bu adımı sonrası jüri kadını suçlu bulsa bile tutuklu yargılandığı süre yeterli sayılacak.

Başka bir deyişle dört çocuk annesi Başsavcı Eric Jallet'in bu açıklaması sonrası özgürlüğüne kavuştu.

Talihsiz kadın önce üvey babası sonra da kocası olan Daniel Polette'ten yıllarca cinsel ve fiziksel şiddet görmüştü.

Daniel Polette, Bacot 12 yaşındayken kendisine tecavüz etmeye başladı. Daha sonra Polette, kadını kendisiyle evlenmeye zorlamıştı.

Bu evlilik sonucunda dört çocuğu dünyaya gelen Bacot, Mart 2016’da, onu fuhuşa zorlayan Polette’i vurarak öldürdüğünü ve iki çocuğunun yardımıyla cesedini sakladığını itiraf etmişti.

Bacot, Doğu Fransa'daki Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmasında 'kendimi ve çocuklarımı kurtarmak istedim' demişti.

Ülkede bir milyona yakın kişi Bacot aleyhindeki suçlamaların düşürülmesini talep eden dilekçe için imza vermişti.

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