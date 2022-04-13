Tecavüz ve infaz iddiaları artıyor

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RUSYA’nın işgalinde 48’inci gün geride kalırken, Rusların çekildiği bölgelerde altyapı ve çevre tahribatından daha derin bir insani tahribat gün yüzüne çıkıyor. İngiliz BBC’nin Rus güçlerinin çekildiği Kiev ve çevresindeki bölgelerde yaptığı röportaj ve soruşturmalarda birçok tecavüz ve infaz vakasına yönelik kanıtlar ortaya çıkarken, konu önceki gün gerçekleşen Ukrayna konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda da gündeme geldi. Ukraynalı kadınların evlerinde alıkonarak tecavüze uğradığı ve ailelerini korumaya çalışan Ukraynalı erkeklerin öldürüldüğüne yönelik birçok bulgu saptandı.

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BAHÇESİNE GÖMMÜŞLER

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin görüştüğü ve güvenlik gerekçesiyle ismi değiştirilerek Anna olarak verilen 50 yaşındaki Ukraynalı kadın, 7 Mart’ta evlerine giren Rus askerlerinin kendisine tecavüz ettiğini anlatıyor. Arkasından koşarak kendisini kurtarmaya çalışan kocasının karnından vurulduğunu ve çatışmalar nedeniyle hastaneye götürülemediği için öldüğünü anlatan Anna, psikolojik destek aldığını söylüyor.

Aynı bölgede 40’lı yaşlarındaki bir başka kadının evinde tecavüze uğradıktan sonra öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğüne dair kanıtlar var. Kadının yatak odasındaki aynaya Rusça, “Bilinmeyen kişilerce işkenceye uğradı, Rus askerlerince gömüldü” notu yazılmış. Polisin soruşturma amacıyla kadının mezarını açıp inceletmesi sonucunda, cesedin boynunda derin ve geniş yara izleri saptanmış.

KORKUNÇ SÖZLER

Başkentin 50 kilometre batısındaki bir başka köyde de 30’lu yaşlarındaki bir çiftin de tecavüz ve infaz kurbanı olduğu belirtiliyor. Ailenin evini basan Rus askerlerinin, eşini ve çocuğunu korumaya çalışan babayı vurduğu, kadına ise çocuğuyla tehdit ederek defalarca tecavüz ettikleri aktarılıyor. Ukrayna İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Lyudmyla Denisova, Rusların çekildiği birçok bölgede benzer vakalar kaydedildiğini söylüyor. “İşgal sırasında Buça’da bir evin bodrumunda 14-24 yaş arası yaklaşık 25 kız çocuğuna ve kadına sistematik olarak tecavüz edilmiş ve bu kişilerden dokuzu hamileymiş” diyen Denisova’nın devamındaki sözleri travmanın boyutunu gözler önüne seriyor: “Rus askerleri onlara, ‘Size, başka hiçbir erkekle cinsel temas istemeyeceğiniz ana kadar tecavüz edeceğiz. Ukraynalı çocuklarınızın olmasını önleyeceğiz’ demişler.”

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BMGK’DA KONUŞULDU

Tecavüz ve infaz vakaları BMGK’nın da gündemindeydi. “Tecavüz ve cinsel şiddet vakalarını giderek daha fazla duyuyoruz” diyen BM Kadın Birimi Direktörü Sima Bahous, “Ukraynalı sivillere karşı gösterilen vahşet tehlike alarmlarını çaldırıyor” ifadelerini kullandı. Bahous, tüm iddiaların bağımsız bir kurul tarafından soruşturulması çağrısında bulundu. Rusya tarafı ise iddiaları reddetti. Rusya’nın BM Büyükelçi Yardımcısı Dimitri Polyanski, “Ukrayna’nın ve müttefiklerinin, Rus askerlerini sadist ve tecavüzcü gibi gösterme niyetinde olduğunu” savundu. Tecavüz vakalarına yönelik iddialar geçen hafta da gündeme gelmiş, hem Ukrayna hem de Rus askerlerinin cinsel şiddet suçlarına karıştıkları öne sürülmüştü.

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‘RUSYA 120 BİN UKRAYNALI ÇOCUĞU KAÇIRDI’

BM Güvenlik Kurulu’nda konuşan Ukrayna’nın BM Temsilcisi Sergiy Kislitsya, Rusya’nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdığını öne sürdü. Kyslytsya, Rus güçlerinin Ukrayna dışına çıkardığı çocukların Rusya’da evlatlık verilmesini hızlandırmak adına bir yasa hazırlandığını iddia etti. Kislitsya söz konusu çocukların aralarında yetimlerin yanı sıra anne-babaları ya da akrabaları hayatta olanlar olduğunu söyledi. Çocukların büyük kısmının kuşatma altındaki Mariupol kentinden kaçırıldığını söyleyen Ukrayna temsilcisi, buradan Donetsk ve Rusya’nın Taganrog kentine götürüldüklerini belirtti.