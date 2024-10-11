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TCG Sancaktar Mersin'e ulaştı: 'Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu'

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#Lübnan#Sancaktar#Tahliye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 09:52

TCG Sancaktar gemisi, Lübnan'dan tahliye edilen 378 sivili Mersin Limanı'na ulaştırdı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen tahliye, daha önce TCG Bayraktar ile 588 sivilin tahliye edilmesiyle devam etti. Gemiden indirilen siviller, sağlık ihtiyaçlarına göre hastanelere yönlendirilirken, vatanlarına dönüşlerinin mutluluğunu dile getirdiler

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İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 378 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemisi TCG Sancaktar, Mersin Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar'ın tahliye edilen 588 sivili Mersin'e getirmesinin ardından aynı göreve katılan TCG Sancaktar da yurda dönüş yolculuğunu tamamladı.

Beyrut Limanı'ndan bindirilen 378 sivili taşıyan gemi, ulaştığı Mersin Limanı'nda rıhtıma yanaştı.

Gemidekiler, işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri personel eşliğinde TCG Sancaktar'dan indirildi.

TCG Sancaktar Mersine ulaştı: Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu

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Yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslerle limandan ayrıldı.

"VATANIMIZDA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Kente getirilenlerden Eyüp Sabri Kırgız, gazetecilere, tahliye operasyonuna katılan ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatarak, "Onlar da 36 saattir uyumuyorlar. Uyumadılar ama bizi çocuk gibi uyuttular, yemeğimizi, suyumuzu yanımıza koydular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

TCG Sancaktar Mersine ulaştı: Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini önceki gün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından sivillerin tahliyesini gerçekleştiren amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.

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#Lübnan#Sancaktar#Tahliye

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