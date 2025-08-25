×
TCG Kınalıada Bingazi'de: Libya gemileriyle ortak eğitim

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 14:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın 20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde Libya’ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada, 20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde Bingazi/Libya’ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda, Bingazi Deniz Üs Komutanı Yardımcısı, Bingazi Deniz Üs Harekat Başkanı, Bingazi Deniz Üs Başçarkçısı, PASSEX faaliyetine iştirak edecek Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin komutanları ve beraberindeki 16 deniz kuvvetleri personelinin katılımı ile PASSEX koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında TCG Kınalıada gezdirilerek imkan kabiliyetleri hakkında bilgi verildi. TCG Kınalıada, Bingazi Limanı’ndan ayrılırken Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda ve beraberindeki Libya Ulusal Ordusu Silahlı Kuvvetler personeli, Türk Deniz Kuvvetleri Temsilcisi Tümamiral Hüseyin Tığlı, Bingazi Başkonsolosumuz Serkan Kıramanlıoğlu ve Libya Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askerî Ataşemiz tarafından uğurlandı" ifadeleri kullanıldı.

TCG Kınalıada Bingazide: Libya gemileriyle ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise “TCG Kınalıada, Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri bağlısı TBZ-14 ve TBZ-15 karakol botları ve TCB-59 helikopterimizle PASSEX ve PHOTEX eğitimleri icra etti” denildi.

BAKMADAN GEÇME!