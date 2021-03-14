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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TCG Kemalreis bu kez Yunan gemisiyle geçiş eğitimi yaptı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
TCG Kemalreis bu kez Yunan gemisiyle geçiş eğitimi yaptı

Yunanistan’ın tacizleri nedeniyle Doğu Akdeniz ve Ege’de sıklıkla karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsurları bu kez NATO bünyesinde Akdeniz’de birlikte “geçiş eğitimi” yaptı.

İki ülke deniz kuvvetleri unsurlarının geçiş eğitimi yaptığını Milli Savunma Bakanlığı dün akşam saatlerinde duyurdu. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) görevli TCG Kemalreis fırkateynimiz, SNMG-2 faaliyetleri kapsamında İtalya, İspanya ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile Akdeniz’de ‘Geçiş eğitimleri’ icra etti” bilgisi verildi.

TCG Kemalreis geçen yıl ağustos ayında Yunanistan’a ait Limnos (Limni) isimli fırkateyni kovalamasıyla gündeme gelmişti. 12 Ağustos 2020’de Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan Oruç Reis’i taciz eden Yunanistan’a ait Limnos fırkateyni TCG Kemalreis tarafından bölgeden kovulmuştu.

TCG Kemalreis, Yunanistan fırkateynini bölgeden uzaklaştırırken, Yunan gemisi, TCG Kemalreis’e çarparak yara almış bu nedenle tamir için Girit’e dönmek zorunda kalmıştı. Yunan fırkateyni Limnos’un burun kısmındaki yarığı gösteren fotoğraf ve videolar medyaya da yansımıştı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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