TCG HIZIRREİS hizmete alındı! Avrupa böyle yorumladı: Ankara'nın duruşunu güçlendiriyor

Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#TCG HIZIRREİS#Türk Donanması#Savunma Sanayi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 11:49

Türkiye'nin ikinci REİS sınıfı denizaltı olan TCG HIZIRREİS Türk Donanması'na teslim edildi. Avrupa basını, Türkiye'nin, havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemiyle donatılan TCG HIZIRREİS’i deniz kuvvetlerine kazandırarak denizaltı modernizasyon programında yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. TCG HIZIRREİS'in hizmete girmesiyle Türk Donanması'nın operasyon yeteneklerini artırdığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli bir eşiği daha geçtiği kaydedildi.

TCG HIZIRREİS, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle Türk Donanması'nın hizmetine girdi. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında donanmanın teslim aldığı ikinci yeni nesil denizaltı olan TCG HIZIRREİS, uzun menzilli operasyon kabiliyeti ve sahip olduğu modern teknolojilerle öne çıkıyor.

Belçika merkezli savunma dergisi Armyrecognition, TCG HIZIRREİS'in hizmete girişinin Türk savunma projelerindeki ilerlemeyi gösterdiğini bildirdi. Haberde, teslimat töreninin cuma günü düzenlendiği ve geminin Tip 214TN sınıfının ikinci platformu olarak filoya eklendiği ifade edildi.

TCG HIZIRREİS’in Gölcük Tersanesi’nde yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında üretildiğini belirten Armyrecognition, programın Alman Type 214 tasarımının Türkiye’ye özgü modernizasyonlarla geliştirildiğini ifade etti. Türk Deniz Kuvvetleri’nin güncel ihtiyaçlarını karşılayacak yapısal uyarlamaların projeyi şekillendirdiği vurgulandı.

KARADENİZ VE DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN YENİ GÜCÜ

Haberde, Haberde, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki varlığını bu sınıf platformlarla daha etkin biçimde sürdürebileceği aktarılan haberde, "Teslimat, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in giderek daha sessiz dizel-elektrikli platformlarla şekillendiği bir dönemde Ankara'nın denizlerdeki duruşunu güçlendiriyor" denildi.

Armyrecognition, programın Türk savunma sanayiindeki şirketlerin geniş katılımıyla yürütüldüğü belirterek, bu iş birliğinin teknoloji transferi, yerli üretim kapasitesi ve uzun vadeli milli denizaltı vizyonu açısından önem taşıdığını yorumunu yaptı.

UZUN MENZİLLİ DEVRİYE KABİLİYETİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Habere göre TCG HIZIRREİS, düşük gürültü profili ve uzun menzilli devriye kabiliyetiyle öne çıkan bir platform. Türk Donanması'nın yeni dizel-elektrikli denizaltı, 68,5 metre uzunluğa ve 6,3 metre genişliğe sahip. Üretici firma TKMS, TCG HIZIRREİS'te su altı ve yüzey deplasman değerlerinin operasyon ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandığını ifade etti.

Armyrecognition Türkiye'nin, AIP sistemiyle denizaltıya uzun süre su altında kalabilme imkânı kazandırdığını bildirdi. Dizel-elektrik tahrik ile yakıt hücresi teknolojisinin gemiye sessiz çalışma avantajı sağladığı vurgulandı. Haberde bu özelliklerin, denizaltının düşman unsurlar tarafından tespit edilmesini zorlaştırdığı açıklandı.

Dergi ayrıca platformun silah kapasitesine ilişkin detaylı bir analize de haberinde yer verdi. 6 torpido tüpü üzerinden yürütülen torpido ve gemisavar füze operasyonlarının denizaltıya çok yönlü görev profili kazandırdığı aktarıldı. Modern savaş gereksinimlerinin proje boyunca dikkate alındığını belirtildi.

'STRATEJİK YATIRIM'

Armyrecognition, TCG HIZIRREİS’in Türk Deniz Kuvvetleri açısından stratejik bir yatırımı temsil ettiğini yazdı. Platformun Türkiye’nin denizaltı filosunda dönüşüm yaratan Tip 214TN programının parçası olduğu bilgisi paylaşılan haberde, projenin savunma kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda hayata geçirildiği ifade edildi.

REİS sınıfının genel özelliklerinin Türkiye’nin bölgesel güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde belirlendiğini bildiren Armyrecognition, TCG HIZIRREİS'in modern tehdit ortamında düşük görünürlük ve yüksek dayanıklılık gibi özellikleriyle ön plana çıktığını belirtti. Bu niteliklerin, deniz güvenliği misyonlarında denizaltıya etkinlik sağlayacağı kaydedildi.

Dergi ayrıca programın, Türkiye’nin yerli denizaltı geliştirme çalışmalarına altyapı oluşturduğunu belirtti. Armyrecognition, bu sürecin MİLDEN projesi için de kritik bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Haberde, Türkiye'nin gelecekte yerli tasarımlarını güçlendirilmeye yönelik planlarına devam ettiği vurgulandı.

TCG HIZIRREİS'İN TÜRK DONANMASI İÇİN OPERASYONEL ÖNEMİ

Armyrecognition, TCG HIZIRREİS'in filoya katılmasıyla Türkiye’nin su altı gücünü daha esnek biçimde kullanma kapasitesi elde ettiğini söyledi. Platformun özellikle uzun görevlerde etkinliğini artıran sistemlerle donatıldığı kaydedildi. Derin su harekâtlarında denizaltının sürdürülebilir operasyon sağlayabildiği belirtildi.

Haberde, platformun düşük akustik iz yapısının operasyonel avantaj sunduğu ifade edildi. Armyrecognition, bu özelliğin denizaltının tespit edilme ihtimalini önemli ölçüde azalttığını bildirdi. Bu durumun, donanmanın su altı tehditlerine karşı hareket alanını genişlettiği öne sürüldü.

TCG HIZIRREİS’in mürettebat kapasitesinin 40 kişiden oluştuğunu aktarılan haberde, görev sürekliliği açısından kritik önemde olan mürettebat düzeninin modern eğitim yaklaşımıyla uyumlu şekilde kurgulandığı kaydedildi.

YENİ TİP DENİZALTI PROJESİ DEVAM EDECEK

Belçikalı dergi, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin TCG HIZIRREİS sonrasında diğer platformlarla devam edeceğini bildirdi. Armyrecognition, ilerleyen yıllarda ek teslimatların planlandığını ifade ederek, projenin çok aşamalı bir yol haritasına sahip olduğunu belirtti.

Haberde, gelecekte bazı sistemlere yönelik modernizasyon olasılıklarına değinildi. Armyrecognition, Gezgin seyir füzelerinin denizaltıdan fırlatma entegrasyonunun gündemde olduğunu kaydetti. Bu kabiliyetin, uzun menzilli operasyonel kapasiteyi artıracağı ifade edildi.

