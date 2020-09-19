TCG Gediz’den ‘buradayız’ atışları
Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki tansiyonu düşürmek için siyasi danışmanların yanı sıra, NATO’da askeri yetkililer arasında teknik düzeyde görüşmeler hız kazanırken, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının söz konusu bölgede düzenli faaliyetleri de devam ediyor.
Bakım ve ikmal çalışmaları için bir süreliğine Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına ara veren Oruç Reis’e görev yaptığı sırada koruma kalkanı sağlayan fırkateynlerden olan TCG Gediz’in Doğu Akdeniz’de harekâta hazırlık faaliyetinde bulunduğu bildirildi.
TOP ATIŞI VE KİLİTLEME
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, TCG Gediz fırkateyni önceki gün harekâta hazırlık faaliyeti kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimi yaptı. Eğitimde top atışlarıyla birlikte hava savunma radarlarıyla da olası hedeflere karşı kilitleme görevleri yapıldığı öğrenildi.
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