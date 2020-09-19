TCG Gediz’den ‘buradayız’ atışları

Bakım ve ikmal çalışmaları için bir süreliğine Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına ara veren Oruç Reis’e görev yaptığı sırada koruma kalkanı sağlayan fırkateynlerden olan TCG Gediz’in Doğu Akdeniz’de harekâta hazırlık faaliyetinde bulunduğu bildirildi.

TOP ATIŞI VE KİLİTLEME

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, TCG Gediz fırkateyni önceki gün harekâta hazırlık faaliyeti kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimi yaptı. Eğitimde top atışlarıyla birlikte hava savunma radarlarıyla da olası hedeflere karşı kilitleme görevleri yapıldığı öğrenildi.