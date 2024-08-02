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TBMM Başkanı Kurtulmuş Haniye'nin cenaze töreninde

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Haniye
TBMM Başkanı Kurtulmuş Haniyenin cenaze töreninde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 16:43

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da Haniye'nin cenaze törenine katıldı.

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DOHA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki Türkiye heyeti, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen cenaze törenine katıldı. 

Cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi. 

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin de katıldığı cenaze töreninde, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de yer aldı. 

TBMM Başkanı Kurtulmuş Haniyenin cenaze töreninde



Arap ve Müslüman ülkeler ile İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı. 

Kılınan cenaze namazının ardından Haniye’nin naaşı tekbirler eşliğinde camiden götürüldü. 

DEFİN VE TAZİYE TÖRENİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile milletvekilleri daha sonra İsmail Heniyye ve koruması Vesim Ebu Şaban’ın cenazelerinin defin törenine katıldı. 
Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail’de bulunan mezarlıkta gerçekleşen defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Haniye'nin oğulları ve torunlarına baş sağlığı diledi.
Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Meşal’le de görüşerek taziyelerini iletti.

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Haniye

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