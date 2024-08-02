TBMM Başkanı Kurtulmuş Haniye'nin cenaze töreninde

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DOHA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki Türkiye heyeti, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.



Cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin de katıldığı cenaze töreninde, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de yer aldı.