TB2’yi belgeselle övdü

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“Efsane Kanatlar” adlı 1 saat 47 dakikalık yapımda, Türk şirketi Baykar tarafından geliştirilen silahlar tanıtılıyor. Çekimler için İstanbul’a gelen Ukraynalı gazeteci Natalia Moseichuk, üç gün boyunca şirket yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ile röportajlar yaptı. İşgalin başından beri Ukrayna ordusunca aktif şekilde kullanılan TB2’ler için daha önce askerler şarkı da bestelemişti. Ukrayna’ya daha fazla TB2 tedarik etmek için Litvanya, Polonya, Letonya, Norveç ve Kanada’da halk tarafından bağış kampanyaları da düzenlenmiş, şirket bunun üzerine bedelsiz İHA sözü vermişti.