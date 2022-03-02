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Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna’ya bağışladı

#Tayvan#Ukrayna#Bağış
Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna’ya bağışladı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Yardımcısı Lai Ching-te ile Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, 1 aylık maaşlarını Ukrayna’ya göndereceklerini duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına uluslararası kamuoyunun tepkisi sürerken, Tayvanlı siyasetçiler Ukraynalılara yardım göndereceklerini açıkladı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 18 bin dolar değerindeki 1 aylık maaşını Ukrayna’ya bağışlayacağını duyurdu.

Tsai Ing-wen'in yardımcısı Lai Ching-te 13 bin dolar, Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang de 12 bin dolar olan 1 aylık maaşlarını Ukrayna’ya göndereceklerini belirtti.

Tayvanlı siyasetçiler aynı zamanda bir banka hesabı açıldığını ve bu hesap üzerinden Tayvan halkının da Ukrayna’ya para yardımı yapabileceklerini ifade etti.

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#Tayvan#Ukrayna#Bağış

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