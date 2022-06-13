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Tayvanlı öğrenciler üretti: Bu denizaltı insan gücüyle çalışıyor

#Tayvan#Denizaltı#Öğrenci
Tayvanlı öğrenciler üretti: Bu denizaltı insan gücüyle çalışıyor

Tayvan’da üniversite öğrencileri, yarışmalara katılmak için insan gücüyle çalışan denizaltı üretti.

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Tayvan’daki Ulusal Cheng Kung Üniversitesi (NCKU), Sistemler ve Deniz Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencileri Tayvan’a ait insan gücüyle çalışan denizaltı üretti. Denizaltıya süt balığı anlamına gelen Sat-bak-hî ismi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, fiber takviyeli plastikten üretilen ve 3 metre uzunluğundaki denizaltının yapım aşamasının 2 yıl sürdüğü belirtildi.

İçine yatay bir pozisyonda girilen denizaltının 100 kilogram ağırlığa sahip olduğu ve maliyetinin yaklaşık bir milyon yeni Tayvan doları (yaklaşık 580 bin Türk lirası) olduğu öğrenildi.

TEMMUZDA İNGİLTERE’DE YARIŞMAYA KATILACAK

Projede çalışan öğrencilerden Wang Dan-hsu, saatte 9.26 kilometre hıza sahip denizaltı ile Temmuz ayında İngiltere’de yapılacak Avrupa Uluslararası Denizaltı Yarışları’na (EISR) katılacaklarını söyledi.

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Tayvanlı öğrenciler üretti: Bu denizaltı insan gücüyle çalışıyor

Sistem ve Deniz Mekatronik Mühendisliği bölümünde Doçent Jeng-Horng Chen yaptığı açıklamada, Tayvan'ın denizaltı yarışlarına katılan ilk NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke olacağını söyledi. Jeng, bu projenin aynı zamanda ilgili alanlarda yetenek yetiştirmelisi için teşviki arttıracağını belirtti.

Yılda 2 kez düzenlenen Avrupa Uluslararası Denizaltı Yarışları’nda üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler, tasarladıkları insan gücüyle çalışan denizaltılarla yarışıyor.

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#Tayvan#Denizaltı#Öğrenci

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