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Tayvanlı ekip tüm ekipmanlarını Türkiye’ye bağışladı

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#Deprem#Tayvan#Dünya
Tayvanlı ekip tüm ekipmanlarını Türkiye’ye bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 12:43

Türkiye’de yaşanan depreme yardıma koşan Tayvan ekibi Türkiye’den ayrılırken tüm ekipmanlarını deprem bölgesindeki Türk ekiplerine bağışladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye 130 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Tayvan, deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak ülkesine döndü.

Ekip, ülkelerine dönerken yanlarında getirmiş oldukları kazı araçları, çadır, elektrik jeneratörleri ve tıbbi malzemelerin bulunduğu 4 tonluk ekipmanı AKUT'a bağışladı.

Tayvan Başbakanı Chen Chien-Jen, yaptığı açıklamada, 21 Eylül 1999 senesinde Tayvan’ın Nantou şehrini vuran depremin ardından Türk arama kurtarma ekibinin hemen yardıma koştuğunu vurgulayarak, bu durumun Türkiye- Tayvan dostluğunu ilerletmesini umduklarını söyledi.

Tayvan daha önce de hükümet olarak Türkiye’ye 2.2 milyon dolarlık yardım yapacaklarını duyurmuş, Tayvan’da açılan yardım hesaplarına Tayvan halkı tarafından 200 milyon TL’den fazla para bağışlanmıştı.

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Öte yandan Taipei’deki Türk Ticaret Ofisi ve Tzu Chi Vakfının başlattığı kampanyada depremzedeler için 200 tonun üzerinde kıyafet ve ihtiyaç malzemesi toplanmıştı.

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#Deprem#Tayvan#Dünya

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