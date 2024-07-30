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Tayvan'dan Çin mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Tayvan#IPAC
Tayvandan Çin mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 14:43

Tayvan lideri Lay Çing-tı, başkent Taipei'de dün başlayan Parlamentolar Arası İttifak (IPAC) konferansında Çin ile "Kavga yerine diyaloğu tercih etmeye hazırız." mesajını verdi.

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Yarın da devam etmesi planlanan konferansa 35 ülkeden siyasetçiler katılıyor.

IPAC kapsamında düzenlenen bir toplantıda konuşan Lay, konferansın "diğer ülkelerin Tayvan'a verdiği desteği ve değeri" gösterdiğini söyledi.

Lay, konferansın demokratik ülkelere olumlu bir mesaj yolladığını dile getirerek, Çin ile ilişkilerle ilgili, "Karşılıklılık ve haysiyet ilkeleri çerçevesinde kavga yerine diyaloğu tercih etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Tayvan Boğazı'ndaki anlaşmazlıkları azaltmak, barış ve istikrarı sağlamak için Çin ile iletişime devam edileceğini vurgulayan Lay, ülkeleri Tayvan'da bir araya gelmeye davet etti.

Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, IPAC'in "hiçbir güvenilirliğinin" olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Çin, Çin ile diplomatik bağları olan ülkeler ile Tayvan makamları arasında her türlü resmi diyaloğa karşıdır." ifadesi kullanıldı.

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#Çin#Tayvan#IPAC

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