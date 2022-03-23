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Tayvan’daki depremin bilançosu netleşti

#Tayvan#Deprem#Bilanço
Tayvan’daki depremin bilançosu netleşti

Tayvan açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişinin yaralandığı ve şehirdeki Yuxing Köprüsü'nün bir kısmının çöktüğü duyuruldu.

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Dün ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın doğusunda yer alan Hualien kentinin güneyinde 70 kilometre açıkta 10 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmişti. Bugün depremin bilançosu netleşti. Tüm ülkede hissedilen depremde Taitung ilçesinin Changbin kasabasında yaşayan 88 yaşında 1 vatandaşın yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Ayrıca Tayvan’ın Hualian Yuli kasabasında bulunan Yuxing Köprüsünün bir kısmının çöktüğü belirtildi.

Tayvanlı uzmanlar dün gece 20’ye yakın artçı depremin yaşandığını ve önümüzdeki günlerde 5 şiddetinde yeni sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulundu.

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#Tayvan#Deprem#Bilanço

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