Tayvan'daki AVM'de korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

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Tayvan’ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli patlama meydana geldi.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

🚨 Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! 🙏 #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) February 13, 2025

Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.

Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.