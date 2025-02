Tayvan'daki AVM'de korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Tayvan’ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli patlama meydana geldi.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

🚨 Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! 🙏 #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi