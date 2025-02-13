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Tayvan'daki AVM'de korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

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#Tayvan#Patlama#Alışveriş Merkezi
Tayvandaki AVMde korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 10:07

Tayvan’ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtilen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Tayvan’ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli patlama meydana geldi.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.

Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Tayvan#Patlama#Alışveriş Merkezi

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