Tayvan'da yolsuzluk suçlaması: Eski belediye başkanına hapis talebi

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Tayvan Halk Partisi (TPP) lideri ve Tayvan'ın başkenti Taipei'nin eski belediye başkanı Ko Wen-je, 2018'den 2022'ye kadar meydana geldiği iddia edilen emlak geliştirme ile ilgili yolsuzluk davasına adı karıştı.

Ocak ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan ve oyların dörtte birini kazanan Ko Wen-je'nin adı, aynı zamanda bir dizi skandala da karıştı.

Tayvan Halk Partisi (TPP) lideri Ko Wen-je, Ocak ayındaki başkanlık seçimlerinde üçüncü parti adayı olarak yarışmış ve oyların yaklaşık dörtte birini kazanmıştı.

Ancak son aylarda, 2018'den 2022'ye kadar Taipei'nin belediye başkanı olarak ikinci döneminde meydana geldiği iddia edilen bir emlak geliştirme ile ilgili bir yolsuzluk davası da dahil olmak üzere bir dizi skandala karıştı.

Tayvan Savcıları, Ko Wen-je'yi yolsuzluk ve siyasi bağışları kötüye kullanmak ile suçlayarak 28 yıl 6 ay hapsini talep etti.

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Başsavcı yardımcısı Kao I-shu gazetecilere yaptığı açıklamada, Ko'nun 2022 yılında 459 bin dolar rüşvet parasını şahsen aldığı ve kendi şirketinden 64 bin dolardan fazla parayı istihkakına geçirdiğini söyledi.

Başsavcı yardımcısı Kao, "Eski belediye başkanı, soruşturma sırasında ofisinde yırtılmış notlarla bulundu ve suç ortaklarına ülkeden kaçmaları için talimatlar verdi. İşlediği suç sonrası tutumu da kötü niyetli olarak değerlendirildi" dedi.