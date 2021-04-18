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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.04.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Tayvan'da peş peşe depremler

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Tayvan'da peş peşe depremler

Tayvan'da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. İki depremin de başkent Taipei'den hissedildiği belirtiliyor.

Tayvan 6.2'lik bir depremin ardından 5.8 büyüklüğünde bir deprem ile daha sarsıldı.

Depremin Hualien kentinin 20 kilometre güney batısında meydana geldiği açıklandı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin can kaybına yol açtığına dair bir bilgi bulunmuyor.

İki depremin de başkent Taipei'den hissedildiği belirtiliyor.

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