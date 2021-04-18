Tayvan'da peş peşe depremler

Tayvan 6.2'lik bir depremin ardından 5.8 büyüklüğünde bir deprem ile daha sarsıldı.

Depremin Hualien kentinin 20 kilometre güney batısında meydana geldiği açıklandı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin can kaybına yol açtığına dair bir bilgi bulunmuyor.

İki depremin de başkent Taipei'den hissedildiği belirtiliyor.

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