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Tayvan'da nükleer santralde yangın

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#Tayvan#Nükleer Santral#Yangın
Tayvanda nükleer santralde yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 16:25

Tayvan'da Pingtung şehrindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Yetkililer, bölgede radyasyon sızıntısı olmadığını duyurdu.

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Tayvan'ın Pingtung kentindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde yerel saat ile 11.30'da yangın çıktı.

Yetkililer, yangının santralin dışındaki soğutucu ünitelerinde çıktığını ve tehlike oluşturan bir durumun bulunmadığını belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alındı. 

Santralin işletmeci firması tarafından yapılan yazılı açıklamada, yyangının ardından santralde radyasyon sızıntısı olmadığı ve çalışmaların güvenli şekilde devam ettiği bildirildi.

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#Tayvan#Nükleer Santral#Yangın

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