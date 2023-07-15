Sosyal medyayı korkutan görüntüler: 2 metre uzunluğunda, 'deprem habercisi' olduğu iddia ediliyor

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Sosyal medya platformu Instagram'da yayınlanan ve kısa sürede viral hale gelen görüntülerde, Tayvan açıklarında dalış yapan dalgıçların 'yaklaşan depremlerin bir alameti olduğu' öne sürülen devasa kürek balığı ile adeta suyun altında dans ettiği görülüyor.

2 METRE UZUNLUĞUNDA! VÜCUDUNDAKİ DELİKLER MERAK KONUSU OLDU

Ruifang sahili yakınında çekilen görüntüler izleyenler için büyüleyici olsa da 2 metre uzunluğundaki kürek balığı için çok da iyiye alamet değil.

Dalış eğitmeni Wang Cheng-Ru meslek hayatında karşılaştığı ilk deniz canavarı için "Ölüyor olmalı, bu yüzden daha sığ sulara yüzdü" açıklamasında bulundu.

Devasa balığın vücudundaki gizemli delikler merak konusu olurken, uzmanlar bu deliklerin küçük köpek balıklarının işi olabileceğini belirtti.



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Kürek balıkları Regalecidae familyasını oluşturan kemikli balık türlerinin en büyüğüdür. Sosyal medyada ilgi çeken 2 metre uzunluğundaki balığın aksine boyları 6 ila 7 metre arasında değişmektedir.

Eski zamanlardan bu yana deniz canavarı masallarının da ilham kaynağı olan balıklar ağ ve oltaya asla yakalanmasa da karaya vurmuş en uzun örneği 11 metre boyunda ve 272 kg. ağırlığındadır.

"DEPREM HABERCİSİ' OLDUĞUNA İNANILIYOR

Ancak gizemli balığı bu kadar dikkat çekici kılan devasa boyutları değil çok eski bir Japon mitolojisi.

Yerel halk okyanus yüzeyinin 200 ila 3.200 fit altında yaşayan bu sakinlerin su yüzeyine çıkmasının 'bir deprem habercisi' olduğuna inanıyor.

İnanışa göre kürek balıkları deprem olacağı zaman bunu önceden hissedip kendilerini bilinçli olarak karaya oturtuyor.

Söz konusu inanış 2011 Fukuşima depremi öncesi düzinelerce balığın karaya vurması ile arttı.



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'Deprem habercisi' devasa balık sosyal medyada büyük ilgi görmesine rağmen aynı zamanda korkuya da neden oldu.

Uzmanlar DEPREM söylentileri sonrası yaptıkları açıklamada teorinin aslında hiç bir temeli olmadığını öne sürdüler.

Kagoshima Üniversitesi'nden profesör Hiroyuki Motomura, "Bağlantının bilimsel bir kanıtı yok, bu yüzden insanların endişelenmesine gerek olduğunu düşünmüyorum" dedi ve ekledi;

"Bu balıkların fiziksel durumları kötü olduğunda yüzeye çıkma eğiliminde olduğuna inanıyorum.Bu nedenle çoğu zaman 'ölü olarak' bulunuyorlar"