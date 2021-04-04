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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Tayvan’da kıskanç sevgili dehşeti: Sevgilisinin cinsel organını kesti

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Tayvan’da kıskanç sevgili dehşeti: Sevgilisinin cinsel organını kesti

Tayvan’da kıskançlık krizine giren bir kadın, uyuyan 52 yaşındaki sevgilisinin cinsel organını kesti.

Tayvan’ın Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında kıskanç kadın, sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kesti.

Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uykuya daldığı daha sonra şiddetli bir acı ile uyandığı ifade edildi.

Yerel medya,Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu fark ettiğini aktardı. 

Phung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi.

Olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği ifade edildi. 

Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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